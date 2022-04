Tour des Flandres : La liste provisoire des engagés de la 106e édition

La liste provisoire des engagés de la 106e édition du Tour des Flandres (WT) le dimanche 3 avril. La liste définitive des engagés sera connue samedi soir après la réunion entre l'UCI et les directeurs sportifs.

Quick-Step Alpha Vinyl (Bel):

1. Kasper Asgreen (Dan); 2. Yves Lampaert; 3. Tim Declercq; 4. Jannik Steimle (All); 5. Florian Senechal (Fra); 6. Zdenek Stybar (Tch); 7. Bert Van Lerberghe

Jumbo-Visma (P-B):

11. Wout van Aert; 12. Tiesj Benoot; 13. Christophe Laporte (Fra); 14. Edoardo Affini (Ita); 15. Mike Teunissen (P-B); 16. Timo Roosen (P-B); 17. Nathan Van Hooydonck

Lotto Soudal (Bel):

21. Victor Campenaerts; 22. Cedric Beullens; 23. Tim Wellens; 24. Roger Kluge (All); 25. Sébastien Grignard; 26. Brent Van Moer; 27. Florian Vermeersch

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

31. Alexander Kristoff (Nor); 32. Tom Devriendt; 33. Boy van Poppel (P-B); 34. Aimé De Gendt; 35. Andrea Pasqualon (Ita); 36. Adrien Petit (Fra); 37. Taco van der Hoorn (P-B)

AG2R-Citroën (Fra):

41. Greg Van Averrmaet; 42. Oliver Naesen; 43. Bob Jungels (Lux); 44. Stan Dewulf; 45. Michael Schär (Sui); 46. Damien Touze (Fra); 47. Gijs Van Hoecke

EF Education-Easypost (USA):

51. Alberto Bettiol (Ita); 52. Jens Keukeleire; 53. Tom Scully (N-Z); 54. Michael Valgren Hundahl (Dan); 55. Sabstiaen Langeveld (P-B); 56. Jonas Rutsch (All); 57. Lukasz Wisniowski (Pol)

Trek-Segafredo (USA):

61. Jasper Stuyven; 62. Edward Theuns; 63. Mads Pedersen (Dan); 64. Alex Kirsch (Lux); 65. Daan Houle (P-B); 66. Toms Skujins (Let); 67. Otto Vergaerde

Alpecin-Fenix (Bel):

81. Mathieu van der Poel (P-B); 82. Gianni Vermeersch; 83. Michael Gogl (Aut); 84. Silvan Dillier (Sui); 85. Xandro Meurisse; 86. Jasper Philipsen; 87. Julien Vermote

UAE Team Emirates (EAU):

91. Tadej Pogacar (Sln); 92. Rui Felipe Alves Oliveira (Por); 93. Alexys Brunel (Fra); 94. Oliviero Troia (Ita); 95. Felix Gross (All); 96. Vegard Stake Laengen (Nor); 97. Matteo Trentin (Ita)

TotalEnergies (Fra):

101. Edvald Boasson Hagen (Nor); 102. Geoffrey Soupe (Fra); 103. Maciej Bodnar (Pol); 104. Daniel Oss (Ita); 105. Niki Terpstra (P-B); 106. Anthony Turgis (Fra); 107. Sandy Dujardin (Fra)

INEOS Grenadiers (G-B):

111. Thomas Pidcock (G-B); 112. Kim Alexander Heiduk (All); 113. Johnatan Narvaez (Equ); 114. Ben Turner (G-B); 115. Magnus Sheffield (USA); 116. Ben Swift (G-B); 117. Dylan van Baarle (P-B)

Team BikeExchange-Jayco (Aus):

121. Michael Matthews (Aus); 122. Alexander Edmondson (Aus); 123. Dion Smith (N-Z); 124. Luke Durbridge (Aus); 125. Campbell Stewart (N-Z); 126. Samuel Bewley (N-Z); 127. Kelland O'Brien (Aus)

Astana (Kaz):

131. Gianni Moscon (Ita); 132. Leonardo Basso (Ita); 133. Manuele Boaro (Ita); 134. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 135. Michele Gazzoli (Ita); 136. Davide Martinelli (Ita); 137. Atryom Zakharov (Kaz)

Bahrain Victorius (Bah):

141. Heinrich Haussler (Aus); 142. Filip Maciejuk (Sln); 143. Jan Tratnik (Sln); 144. Matej Mohoric (Sln); 145. Jasha Sütterlin (All); 146. Dylan Teuns; 147. Fred Wright (G-B)

BORA-hansgrohe (All):

151. Nils Politt (All); 152. Jonas Koch (All); 153. Marco Haller (Aut); 154. Jordi Meeus; 155. Ryan Mullen (Irl); 156. Martin Laas (Est); 157. Danny van Poppel (P-B)

Cofidis (Fra):

161. Piet Allegaert; 162. Tom Bohli (Sui); 163. Wesley Kreder (P-B); 164. Sander Armee; 165. Szymon Sajnok (Pol); 166. Kenneth Vanbilsen; 167. Jelle Wallays

Groupama-FDJ (Fra)

171. Stefan Küng (Sui); 172. Lewis Askey (G-B); 173. Kévin Geniets (Lux); 174. Olivier Le Gac (Fra); 175. Fabian Lienhard (Sui); 176. Tobias Ludvigsson (Suè); 177. Valentin Madouas (Fra)

Movistar Team (Esp):

181. Alex Aranburu (Esp); 182. Imanol Erviti (Esp); 183. Ivan Garcia Cortina (Esp); 184. Johan Jacobs (Sui); 185. Mathias Jörgensen (Dan); 186. Max Kanter (All); 187. Inigo Elosegui Momene (Esp)

Team DSM (P-B):

191. John Degenkolb (P-B); 192. Sören Kragh Andersen (Dan); 193. Nikias Arndt (All); 194. Jonas Hvideberg (Nor); 195. Joris Nieuwenhuis (P-B); 196. Casper Pedersen (Dan); 197. Kevin Vermaerke (USA)

B&B Hotels-KTM (Fra):

201. Alexis Gougeard (Fra); 202. Quentin Jauregui (Fra); 203. Victor Koretzky (Fra); 204. Jordy Warlop; 205. Cyril Lemoine (Fra); 206. Luca Mozzato (Ita); 207. Julien Morice (Fra)

Bingoal Pauwels Sauces WB (Bel):

211. Timothy Dupont; 212. Mathijs Paasschens (P-B); 213. Arjen Livyns; 214. Stanislaw Aniolkowski (Pol); 215. Karl Patrick Lauk (Est); 216. Ludovic Robeet; 217. Tom Wirtgen (Lux)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

221. Julian Mertens; 222. Vito Braet; 223. Jens Reynders; 224. Lindsay De Vylder; 225. Robbe Ghys; 226. Arne Marit; 227. Kenneth Van Rooy

Team Arkéa-Samsic (Fra):

231. Amaury Capiot; 232. Benjamin Declercq; 233. Matis Louvel (Fra); 234. Markus Pajur (Est); 235. Kevin Ledanois (Fra); 236. Clément Russo (Fra); 237. Connor Swift (G-B)

UNO-X Pro (Nor):

241. Kristoffer Halvorsen (Nor); 242. Tobias Johannessen (Nor); 243. William Levy (Dan); 244. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 245. Anders Skaarseth (Nor); 246. Sören Waerenskjold (Nor); 247. Rasmus Tiller (Nor).