Tour des Flandres : l’UCI suspend Filip Maciejuk jugé responsable de la chute collective

Le coureur polonais Filip Maciejuk de l’équipe Bahrain Victorious a été suspendu pour 30 jours à partir du 25 juillet, a annoncé l’Union cycliste internationale (UCI). Il a été jugé responsable d’une chute collective lors de la dernière édition du Tour des Flandres début avril.

Peu avant la première montée du Vieux Quaremont, à quelque 141 kilomètres de la ligne d’arrivée, le coureur de Bahrain-Victorious est remonté vers l’avant du peloton sur le côté gauche, à l’extérieur de la route. Il a été déséquilibré en arrivant sur une portion de pelouse et s’est rabattu vers le centre de la route. Cette manœuvre surprenante a entraîné plus d’une cinquantaine de coureurs au sol.

Tim Wellens (quadruple fracture de la clavicule) et Peter Sagan avaient été contraints à l’abandon. Wout van Aert avait continué la course malgré une blessure au genou.

La Commission Disciplinaire de l’UCI "a estimé que le coureur avait agi en violation de l’article 12.4.007 du Règlement UCI pour avoir causé la chute de plusieurs coureurs du peloton après avoir roulé en dehors du parcours de la course et traversé une flaque d’eau sur le bord de la route". L’UCI rappelle à cette occasion "qu’il est interdit d’utiliser trottoirs, chemins et pistes cyclables se trouvant en dehors du parcours et que toute infraction aux règles de sécurité ou de prudence entraînant un risque immédiat pour autrui fera l’objet de sanctions disciplinaires".

Maciejuk, qui avait été mis hors course très rapidement après la chute, s’était excusé :"Il s’agit d’une grosse erreur de jugement de ma part. Je n’avais pas l’intention de provoquer cela. Je ne peux que m’excuser maintenant et en tirer des leçons pour l’avenir. Je m’excuse encore auprès du peloton, de mes coéquipiers et des supporters".