Tour des Flandres - Jumbo-Visma, archi-dominateur, devra assurer le poids de la course : "C'est bien sûr le revers de la médaille"

Jumbo-Visma a dominé sans partage le début de saison des classiques avec des victoires au Nieuwsblad (Dylan van Baarle), à l'E3 (Wout van Aert), à Gand-Wevelgem (Christophe Laporte devant Wout van Aert) et mercredi encore dans À Travers la Belgique (Laporte). Elle sera sans aucun doute l'équipe à battre dimanche dans le Tour des Flandres.

Le directeur sportif de l'équipe néerlandaise Maarten Wynants a expliqué jeudi lors d'une conférence de presse que "l'absence de Dylan van Baarle est bien sûr regrettable. Nous avons une carte très importante en moins à jouer. L'année dernière, nous avons même perdu Wout van Aert avant le Ronde et nous avons joué un rôle très important à ce moment-là également. Avec Tim van Dijke, nous avons maintenant un jeune qui veut aussi se montrer. Et avec Nathan Van Hooydonck, nous avons quelqu'un qui pourrait peut-être jouer le rôle de leader dans d'autres équipes. Sans oublier Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande, Edoardo Affini et bien sûr Wout van Aert et Christophe Laporte. Un groupe solide, n'est-ce pas ?"

Jumbo-Visma devra supporter le poids de la course au Tour des Flandres. "C'est bien sûr le revers de la médaille, lorsque vous prenez le départ avec une équipe forte. Mais nous pouvons le faire. Même si des favoris comme Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar seront au départ à Bruges. Ils n'étaient pas présents lors des dernières courses, ce qui donne une image très déformée des courses."

"Mais nous pouvons les battre en équipe" assure le directeur sportif. "Wout va-t-il également offrir le Ronde ? Je ne le pense pas. Il l'a déjà fait à Gand-Wevelgem. Mais cela montre comment est Wout van Aert. Vivre et laisser vivre. C'est tout à son honneur en tant qu'être humain et cela montre que son palmarès est déjà bien fourni", a conclu Wynants.