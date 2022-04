Tour des Flandres : "Je débute chaque course pour gagner", prévient Tadej Pogacar

L'équipe UAE Team Emirates, avec Tadej Pogacar, a reconnu 105 kilomètres du parcours de la 106e Tour des Flandres vendredi après-midi.

"C'était une reconnaissance instructive", a déclaré vendredi le vainqueur du Tour de France lors d'une conférence de presse très suivie à l'hôtel des coureurs à Waregem. "Quelles sont mes chances de gagner? Je débute chaque course pour gagner."

Le coureur slovène va participer pour la première fois au Tour des Flandres chez les professionnels. "J'aime courir sur les routes typiquement flamandes. J'ai déjà participé au Tour des Flandres espoirs avec l'équipe nationale slovène. Je n'étais pas très bon à l'époque", a-t-il glissé.

L'une des grandes stars du peloton espère tirer profit de sa reconnaissance pour la course de dimanche. "J'espère que j'ai retenu quelque chose pour dimanche de tous ces tours et détours. C'était le but de cette reconnaissance. Mais si, soudain, je ne sais plus, je me rabattrai sur Matteo Trentin, notre guide dimanche. Ce sera une course très nerveuse de toute façon. Les pavés, les monts. Il y a du danger à chaque coin de rue", a-t-il détaillé.

Wout van Aert, l'un des autres grands favoris, n'est pas encore certain de participer. "Je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit à notre façon de courir", a précisé Pogacar. "Ce Tour des Flandres sera une course difficile, avec ou sans Wout van Aert. Le message est de rouler attentivement tout le temps. J'ai appris ça à Waregem. J'étais un peu trop en arrière à ce moment-là, j'ai été retardé par une chute et je n'étais plus vraiment dans la course. J'espère que je ne ferai pas la même erreur dimanche".