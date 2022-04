Tour des Flandres : Jasper Stuyven et Mads Pedersen sont prêts chez Trek-Segafredo

Vainqueur de Milan-Sanremo l'an dernier, quatrième de Gand-Wevelgem dimanche, Jasper Stuyven, 29 ans, nourrit des ambitions pour le Tour des Flandres ayant laissé de côté la classique A Travers la Flandre de mercredi. Le coureur de Trek-Segafredo, 29 ans, avait terminé au pied du podium, 4e, du Ronde l'an dernier.

Malade sur la Primavera cette fois, Jasper Stuyven semble avoir récupéré pour jouer un rôle au Tour des Flandres dimanche. "J'aurais préféré ne pas être malade bien sûr, mais je regarde toujours le positif et je vois que j'ai pu me bonifier depuis. Nous avons une équipe solide. Nous ne sommes peut-être pas le Wolfpack, mais nous ne sommes pas loin et ça c'est important. Cela va faire du bien de rouler devant du public. Pour nous, comme pour les spectateurs. Ce sera une autre sensation. Maintenant, personnellement, en tant que 'régional de l'étape', je n'ai plus vraiment d'avantages car tout le monde connaît le parcours et le final sera le même que l'an dernier."

Trek-Segafredo va pouvoir compter sur son ancien champion du monde, le Danois Mads Pedersen, que Wout van Aert (Jumbo-Visma) soit là ou pas. "Nous allons faire notre course", a avoué Pedersen vendredi. "Qui va rouler en patron? Pourquoi pas nous pour emmener Stuyven au sprint? Non je ne pense pas. Nous n'avons pas l'intention de contrôler la course. Quick Step-Alpha Vinyl ou Jumbo quoiqu'il arrive sont là pour ça. Pour ma part, j'ai les mêmes sensations que les autres années. Des fois, cela a été bien, d'autres fois non. Ne me demandez pas pourquoi. Si je le savais, je ferais les ajustements nécessaires. On se retrouve dimanche soir, je vous dirai si cela s'est bien passé."