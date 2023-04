Tour des Flandres : Ballerini franchit la ligne d'arrivée à pied, le visage en sang après une violente chute

Davide Ballerini ne se souviendra pas volontiers de cette 107e édition du Tour des Flandres. Le coureur de l'équipe Soudal - Quick Step a franchi la ligne d'arrivée avec le visage en sang dimanche après une chute spectaculaire survenue à 150m de l'arrivée.

Malchanceux, l'Italien avait déjà chuté à une centaine de kilomètres de l'arrivée mais était rapidement remonté sur le vélo. Ce qu'il n'a pas pu faire lors de sa deuxième chute.

Alors qu'il emmenait le sprint pour son équipier Tim Merlier (sprint pour la 43e place...), Ballerini a été percuté violemment et involontairement par Edward Theuns. Heurté de plein fouet, l'Italien a frappé les panneaux publicitaires et cogné sa tête. Dégôuté, il s'est relevé et a franchi la ligne d'arrivée à pied.