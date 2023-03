Tour des Flandres 2023 : Diffusion, parcours en détail et favoris de la 107e édition

Le Tour des Flandres, c'est l'une des courses les plus populaires au monde, avec des dizaines de milliers de spectateurs agglutinés tout au long des 273.4 kilomètres du parcours.

Cette 107e édition du Ronde promet d'être l'une des plus passionnantes de ces dernières années, avec trois grands favoris, Wout van Aert, Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar, au sommet de leur art.

Après le départ qui sera donné à Bruges - et non plus à Anvers -, les 110 premiers kilomètres devraient permettre, comme de coutume, à l'échappée matinale de prendre le large et aux plus petites équipes de "montrer le maillot".

Ensuite, ça se corse, avec 19 ascensions et 6 secteurs pavés compactés en 150 kilomètres... Les temps morts se feront rares, et la première ascension du Vieux Quaremont, à 136 kilomètres de l'arrivée, devrait déjà produire un premier écrémage. Les adversaires du Big Three et de la surpuissante Jumbo-Visma tenteront-ils de surprendre les favoris en partant de très loin ?

La succession des côtes fera mal aux pattes, et l'enchaînement Vieux Quaremont - Paterberg - Koppenberg, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, sera un terrain de jeu idéal pour les hommes en forme, qui pourraient profiter de ce triptyque infernal pour se détacher et s'envoler définitivement.

Enfin, l'ultime passage dans le Vieux Quaremont et le Paterberg programmé dans les vingt derniers kilomètres servira de dernière rampe de lancement pour les plus costauds, qui auront ensuite une dizaine de kilomètres pour abattre leurs dernières cartes avant un éventuel sprint royal attendu à Audenarde.