Tour des Flandres 1923 : Henri Suter, vainqueur parti 2 minutes après tout le monde, entré dans l’histoire à plus d’un titre

Le départ à 7h30 du pont d’Evergem. Le temps est sec mais froid et relativement venteux. Les conditions ne posent pas de problème dans la première partie de course car le vent est de dos. Cela permet un départ très rapide. Ce qui fait qu’à Bruges, ils ne sont déjà plus que 30 en tête. Les ennuis mécaniques sont nombreux, certains favoris sont souffrants, comme Hector Heusghem.

Le vent joue pleinement son rôle à l’abord des côtes. Le peloton se casse en plusieurs éventails. Un ennui mécanique à cet endroit est extrêmement handicapant. C’est ce qui arrive au Belge Charles Deruyter, victime de 3 crevaisons, qui accuse 7 minutes de retard sur la tête à Ostende. Mais le solide coureur parvient à refaire son retard sur l’avant de la course au forceps. Il rentre près de Thourout. Le retour dans les terres permet un regroupement des favoris.