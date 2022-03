Tour des Flandres 1922 : les 153 kilomètres d’échappée de Léon Devos, 1e coureur à faire le doublé Ronde/Liège-Bastogne-Liège

Du côté belge, une belle partie du gratin du cyclisme est présent. On voit sur la ligne de départ Louis Mottiat (double lauréat de Liège-Bastogne-Liège), Emile Masson, Félix Séllier (2X champion de Belgique, 3e du Tour de France 1922 et vainqueur de Paris-Roubaix 1925), Lucien Buysse (vainqueur du Tour 1926), Jules Van Hevel (Champion de Belgique 1921 et 1922, Lauréat du Ronde 1920 et de Paris-Roubaix 1924), Léon Devos (vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 1919), Firmin Lambot (Vainqueur du Tour 1919 et 1922), Marcel Buysse (lauréat du Ronde en 1914), René Vermandel (tenant du titre), etc.

Mais comme Milan-San Remo se déroule 15 jours plus tard, le 2 avril, plusieurs cadors préfèrent privilégier la participation à la course italienne. Ils s’inscrivent donc au Ronde mais n’y participent pas. Parmi ceux-ci, plusieurs anciens vainqueurs, comme Paul Deman (premier lauréat de la course, en 1913) et Henri Van Lerberghe (vainqueur en 1919). Autres inscrits non partants, Odile Defraye et Hector Heusgems.

