Tour des Emirats : Lorena Wiebes battue par Charlotte Kool, son ex-poisson pilote

Charlotte Kool s’est imposée dans la première étape de la première édition du Tour des Emirats arabes unis féminin. La Néerlandaise s’est montrée la plus véloce dans le port de Dubaï. Elle prend évidemment la première place du Général.



Kool a devancé Lorena Wiebes au sprint. Un petit exploit. La meilleure sprinteuse du monde espérait débloquer son compteur dès son premier jour de course pour SD Worx. Elle s’est inclinée face à son ex-poisson pilote. Celle qu’il l’a si souvent menée à la victoire chez DSM la saison dernière.



Dans un final mouvementé, la championne de Belgique Kim De Baat, Agnieszka Skalniak Sojka, Ilaria Sanguineti et plusieurs coureuses de DSM ont été impliquées dans une chute à 3,5 km de l'arrivée.