Tour des Emirats : Elisa Longo Borghini gagne l’étape reine et prend une option sur la victoire finale

Elisa Longo Borghini a remporté la 3e étape du Tour des Emirats arabes unis féminin (WorldTour), samedi, après 107 km entre le stade Hazza-ben-Zayed à Al-Ain et le Jebel Hafeet. L’Italienne de Trek-Segafredo, arrivée au sommet de l’ascension finale en compagnie de sa coéquipière et compatriote Gaia Realini, prend la tête du général au détriment de la Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx)

Longo Borghini et Realini ont lâché tout le monde sur l’ascension finale de Jebel Hafeet (11 km à du 7 pour cent), juge de paix de cette première édition de l’UAE Tour Women. Seule la Néerlandaise Esmée Peperkamp (DSM) a pu suivre le duo italien pendant un moment, jusqu’à 5 km de la ligne. Les deux Italiennes sont restées ensemble jusqu’à la ligne, qu’elles ont franchie main dans la main. Longo Borghini passait la première pour décrocher, à 31 ans, la 36e victoire de sa carrière, la première de la saison. Une autre Italienne, Silvia Persico (UAE Team ADQ) se classait troisième à 1 : 11. Julie Van de Velde (Fenix-Deceuninck) terminait 10e à 1 : 55. Au général, Longo Borghini devance Realini de 7 secondes et Persico de 1 : 18. Dimanche, la première édition du Tour des Emirats arabes unis féminin s’achèvera par une étape de 119 km à Abou Dhabi entre l’Académie des sports féminins Fatima Bint Mubarak et le Breakwater.