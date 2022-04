Tour des Alpes : Victoire d'étape pour Pinot après plus de 1000 jours de disette, Bardet remporte le général

Plus de 1000 jours après sa dernière victoire en professionnel (qui datait du 20 juillet 2019), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s’est imposé sur la cinquième et dernière étape du Tour des Alpes. Le Français a devancé sur la ligne son partenaire d’échappée David de la Cruz (Astana Qazaqstan Team).

Au classement final, c’est Romain Bardet (Team DSM) qui enlève cette 45ème édition du Tour des Alpes. Le coureur de 31 ans a lâché Pelle Bilbao (Bahrain-Victorius) dans l’ascension du Stronach. L'Espagnol, qui avait terminé à la seconde place lors de l'édition 2021, termine quatrième du général. Michaël Storer (Groupama-FDJ) et Thymen Arensman (Team DSM) terminent deuxième et troisième du général à 14 et 16 secondes de Romain Bardet.

A 83 kilomètres de l’arrivée, un groupe de 20 coureurs s’était détaché du peloton, composant ainsi l’échappée du jour. 17 kilomètres plus tard, Thibaut Pinot et David De la Cruz se sont isolés de la tête de la course. Le duo franco-espagnol a compté plus de treize minutes sur le peloton qui a préféré laissé partir.

La cinquième et dernière étape était constituée de 114,5 kilomètres autour de Lienz en Autriche. Cette étape proposait au total quatre ascensions courtes et corsées dont deux répertoriées : Bannberg (5,5 kilomètres à 10,2%) et Stronach (3,2 kilomètres à 11,8%).