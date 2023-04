Tour des Alpes, stage, Tour de Romandie, enchaînement Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège : les adversaires d’Evenepoel se préparent pour le Giro

INEOS a vécu une saison un peu plus compliquée sur les grands tours après son écrasante domination. La saison 2022 a été la première depuis 2014 à voir l’équipe britannique ne pas remporter le moindre grand tour sur la saison. La motivation est donc grande pour tenter de briller sur le Giro et INEOS devrait aligner un quatuor Geraint Thomas, Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart et Pavel Sivakov sur les routes italiennes. Ils sont d’ailleurs tous les quatre au départ du Tour des Alpes. Geoghegan Hart s’est d’ailleurs imposé sur la première étape. Les INEOS en forme, ce n’est pas forcément une surprise pour leur directeur sportif, Matteo Tosato interrogé par VeloNews : "Tout le monde revient d’une période d’entraînement en altitude, nous allons commencer avec l’ambition de l’emporter".

D’autres hommes forts sont également au départ de la course de cinq jours pour se tester avant le Giro. On retrouve par exemple Jack Haig, Hugh Carthy ou Aleksandr Vlasov accompagné par Maximilian Schachmann face au bloc INEOS. La raison est simple, c’est une préparation parfaite pour Matteo Tosato : "Ces dernières années, on a vu que ceux qui remportent des étapes ou le classement général du Tour des Alpes sont souvent les hommes à tenir à l’œil sur le Giro. C’est une course éprouvante qui est un bon test et qui prépare parfaitement à un grand tour".