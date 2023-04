Tour des Alpes: Simon Carr dompte la dernière étape, Geoghegan Hart jamais inquiété pour la victoire finale

Il était leader depuis l'entame de la semaine et il n'a pas flanché ! Victorieux des deux premières étapes du Tour des Alpes, Tao Geoghegan Hart s'est adjugé le classement final ce vendredi au terme de la 5e et dernière étape. Parfaitement entouré par ses coéquipiers d'Ineos (Geraint Thomas et Pavel Sivakov en tête, excusez du peu !) et jamais réellement inquiété, le Britannique a tranquillement passé la ligne pour succéder à Romain Bardet, vainqueur l'an passé. A 28 ans, Tao Geoghegan Hart s'offre donc une 2e course à étapes après le Giro 2020, où il avait triomphé devant Jai Hindley et Wilco Keldermann. Il s'impose devant Hugh Carthy (EF, + 22') et Jack Haig (Bahrain, +28'). Le premier coureur belge au général est Laurens De Plus, 19e.

La 5e et dernière étape, longue de 144,5 kilomètres entre Cavalese et Brunico est, elle, tombée dans l'escarcelle de Simon Carr. Flairant le bon coup, le coureur franco-britannique d'Education-First a faussé compagnie à l'échappée à 26 kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire. Sa formation a d'ailleurs fait un beau doublé ce vendredi puisque Georg Steinhauser s'est emparé de la 2e place.