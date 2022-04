Tour des Alpes : Pello Bilbao remporte la 2e étape au sprint, Cian Uijtdebroeks anime l'échappée du jour

Pello Bilbao (Bahrain Victorious) a remporté la deuxième étape du Tour des Alpes au sprint. Bien emmené par plusieurs de ses coéquipiers, l’Espagnol a devancé Romain Bardet (Team DMS) et Attila Valter (Groupama-FDJ). Le coureur de 32 ans fait coup double et s’empare du maillot vert (leader du classement général). Il devance ainsi Romain Bardet de six secondes et Attila Valter de douze secondes. Le vainqueur de la première étape, Geoffrey Bouchard, a perdu ainsi son maillot de leader.

Pavel Sivakov (Ineos Grenadier), et Michael Storer (Groupama FDJ) s’étaient pourtant détachés de l’échappée initiale mais ont finalement été repris à dix kilomètres de l’arrivée par le peloton après un gros effort de l’équipe Bahrain Victorious. Dix coureurs dont le Belge Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) avaient pris l’échappée matinale de cette deuxième étape.

Cette deuxième étape reliait Martino di Castrozza à Lana pour une distance totale de 154,1 kilomètres. L’ascension du Passo Rolle, le sommet de cette 45e édition du Tour des Alpes avec ses 1984 mètres était le clou de cette seconde étape avec une ascension de vingt kilomètres.