Tour des Alpes : Miguel Angel Lopez s’impose sur la 4e étape, Bardet se rapproche de Bilbao au général

Le Colombien Miguel Ángel López a remporté la quatrième étape du Tour des Alpes. Le Colombien a devancé Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) qui faisait partie de l'échappée du jour. C'est un autre français, Romain Bardet (Team DSM), qui complète finalement le podium. Au classement, Pelle Bilbao est toujours leader du classement général mais son dauphin se rapproche petit à petit. L'Espagnol (Bahrain - Victorious) devance ainsi Romain Bardet (TEAM DSM) et Attila Valter (Groupama-FDJ) de deux et douze secondes.

A quatre kilomètres de l'arrivée, c'est bien Miguel Ángel López qui a porté une attaque dans le peloton et a rattrapé Thibaut Pinot qui s'était isolé en tête de la course à dix kilomètres de la fin de l'étape.

Quinze coureurs avaient pourtant composé l’échappée avec notamment Thibaut Pinot ou encore Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli) qui était le mieux placé au général avec un peu moins de quatre minutes de retard sur Pelle Bilbao. Cette échappée matinale a eu jusqu’à deux minutes d’avance sur le peloton mais ce dernier a géré cet écart avant de finalement le combler intégralement.

Ce jeudi, la quatrième et avant-dernière étape reliait Niederdorf-Villabassa à Kals am Grossglockne. L’étape faisait 142,4 kilomètres et possédait notamment un dénivelé positif de 2400 mètres. Trois difficultés étaient au programme : le Kartitscher Sattel (7,3 kilomètres à 5,9%), le Gailberg Sattel (6,3 kilomètres à 4,4%) et pour finir le Kals am Grossglockner (12,4 kilomètres à 4,3%)

Mercredi, Lennard Kämna a remporté la 3e étape en solitaire devant Andrey Amador et Jonathan Lastra.