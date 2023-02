Tour des Alpes-Maritimes et du Var : Vauquelin, à 21 ans, dans la cour des grands

Il se tourne désormais sur Paris-Nice. "J’y vais pour prendre du plaisir, voir comme je me comporte sur une course du World Tour."

Dans les Alpes-Maritimes, entre Villefranche-sur-Mer et Vence dimanche, Vauquelin et son équipe ont dû résister aux attaques précoces de la Groupama-FDJ dès le départ, du col d’Eze (km 8) au col de Châteauneuf (km 49). Dans le final plus roulant, ils ont dû contrôler les velléités de Powless et de Paret-Peintre, déjà très offensifs en début de course. L’Américain a bien joué son va-tout dans la dernière montée mais il a été contré par le longiligne grimpeur haut-savoyard, qui s’est imposé en solitaire avec cinq secondes de marge sur le peloton des favoris.

Avec la victoire de Vauquelin, Arkéa-Samsic remporte le tour maralpo-varois pour la troisième fois en quatre éditions, après les succès de Nairo Quintana (2020, 2022).

Comme en 2021, la Groupama-FDJ, à l’attaque pendant trois jours, réalise un tir groupé au général mais rentre bredouille (Geniets 4e, Gaudu 7e, Molard 12, Pinot 14e, Grégoire 17e). "Les Arkéa ont été très forts pour nous contrôler, bravo à eux", a réagi David Gaudu, qui effectuait sa rentrée ce week-end. "Mais je suis rassuré sur mon état de forme. Je me retrouve avec les costauds dans le final après avoir fait une bonne partie du début de course à l’avant."