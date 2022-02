Tour des Alpes Maritimes et du Var : Leader après son succès, Wellens veut conclure dimanche

Tim Wellens a levé les bras pour la deuxième fois de la saison. Samedi, le coureur de la formation Lotto Soudal a battu le Colombien Nairo Quintana (Arkéa Samsic) dans un sprint à deux après 149,1 km entre Puget-Théniers et La Turbie. Grâce à ce succès, Wellens est leader du Tour des Alpes Maritimes et du Var (Fra/2.1) à la veille de l’épilogue.

Vendredi, le Trudonnaire avait déjà participé au succès au sprint de son équipier Caleb Ewan. "Je me sentais bien hier (vendredi, ndlr) et j’avais de bonnes jambes aujourd’hui (samedi, ndlr). C’est incroyable la façon dont fonctionne l’équipe pour l’instant. Tout le monde travaille pour les autres. J’ai été magnifiquement bien placé au pied du Col d’Eze. Quand Quintana a accéléré, je n’ai pas pu suivre. J’ai décidé d’attendre pour monter à mon tempo et tenter par la suite."

Wellens y est parvenu car, sur les hauteurs embrumées de la Principauté de Monaco, où il réside, il est revenu sur le Colombien à la faveur d’un final plus plat. Après avoir fait la jonction à 3,2 km de la ligne, il a facilement disposé du Colombien au sprint. "J’ai eu du mal à revenir, j’ai vraiment dû tout donner. Je pense que le fait de l’avoir rejoint lui a porté un coup au moral. Je connais très bien l’arrivée, moi qui habite tout près. C’est vraiment agréable de courir de la sortie."

Le Belge de 30 ans est désormais leader, dans le même temps que Quintana, avant la courte dernière étape de dimanche entre Villefranche-sur-Mer et Blausasc (112,6 km). "Ce ne sera pas facile mais je vais tenter de ramener ce maillot à la maison", a ponctué celui qui compte 34 victoires en carrière, dont 2 en 2022.