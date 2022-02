Tour des Alpes Maritimes et du Var : Caleb Ewan remporte la première étape au sprint

Caleb Ewan a remporté la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var au sprint au terme d’une course animée, qui a vu quelques coureurs tenter leur chance dans la dernière montée, placée à 15km de l’arrivée.

Premier jour de course ce vendredi sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var. Au programme, un parcours de 176km entre Saint-Raphaël et La Seyne-sur-Mer avec quelques bosses qui pourraient sourire aux audacieux désirant empêcher l’étape d’arriver au sprint.

Quatre coureurs prennent rapidement les devants et comptent un peu plus de trois minutes d’avance, écart maximal, à un peu plus de 100km de l’arrivée.

A 17km de l’arrivée, Peter Sagan est distancé par le peloton dans la dernière bosse de la journée alors que les échappés sont repris.

Le champion du Luxembourg Kevin Geniets tente alors sa chance et prend une vingtaine de secondes d’avance sur un peloton emmené par l’équipe Team U Nantes Atlantique.

Malgré un gros effort, le Luxembourgeois est repris au sommet de la Côte du Mai. Le rythme est soutenu et le peloton se casse en petits morceaux. Groupama FDJ avec Thibaut Pinot et Lotto Soudal assurent le tempo pour empêcher le retour du reste des coureurs mais certains parviennent tout de même à recoller.

A moins de 10km de l’arrivée, Mark Donovan tente sa chance à son tour mais ne parvient pas à prendre plus de quelques dizaines de mètres et est repris par le peloton à 6km de l’arrivée.

La victoire se jouera au sprint. Lotto Soudal réalise un très gros travail pour placer Caleb Ewan dans les meilleures conditions. Et l’Australien ne se loupe pas, il est le plus rapide et remporte cette première étape. Anthony Turgis prend la deuxième place devant Nacer Bouhanni. Tim Wellens, premier Belge, est douzième. C’est la sixième victoire pour Lotto Soudal cette saison.