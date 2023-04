Tour des Alpes : Lennard Kämna remporte la troisième étape, Geoghegan reste leader du général

Place à la troisième étape du Tour des Alpes ce mercredi. Au terme de 165,2 kilomètres parcourus entre Ritter et Brentonico San Valentino, et après une arrivée attendue après une ascension de 15,5 km à 7,5%, c’est Lennard Kämna qui s’est montré le plus rapide.

Le coureur de la Bora s’impose au terme d’une fin en solitaire où devance son coéquipier Aleksand Vlasov. Quatrième mais vainqueur des deux premières étapes, Tao Geoghegan reste le leader du classement général. Une fin de course difficile pour Jefferson Cepeda, qui s’est fait avoir dans les derniers mètres et qui se contente donc de la troisième place.

La quatrième étape est prévue ce jeudi. Les coureurs devront parcourir 152,9 kilomètres entre Rovereto et Predazzo.