Tour des Alpes : Lennard Kämna remporte la 3e étape en solitaire, Pello Bilbao conserve la tête du général

Ce jeudi, la quatrième et avant-dernière étape reliera Niederdorf-Villabassa à Kals am Grossglockne. D’une longueur totale de 142,4 kilomètres et avec un dénivelé positif de 2400 mètres, l’étape aura eu tout de même plusieurs difficultés : Kartitscher Sattel (7,3 kilomètres à 5,9%), le Gailberg Sattel (6,3 kilomètres à 4,4%) et pour finir le Kals am Grossglockner (12,4 kilomètres à 4,3%) qui servira d’arrivée aux coureurs.