Tour de Wallonie : suivez la 4e étape entre Durbuy et Couvin (LIVE Vidéo 16h30)

Le Tour de Wallonie continue de sillonner les routes en cette fin de mois de juillet. Après des victoires de choix de Julian Alaphilippe (à Huy) et de Arnaud De Lie (à Rochefort) c'est Couvin qui s'apprête à accueillir une arrivée. Au programme de cette étape : 203km et 3100m de dénivelé positif. Les puncheurs pourraient trouver un terrain de jeu à leur mesure alors que cinq bosses répertoriées au GP de la montagne garniront le parcours. Robert Stannard, le coureur d'Alpecin, arbore toujours le maillot de leader. Mercredi, la dernière étape emmènera les coureurs dans la province de Hainaut pour un parcours disputé entre Le Roeulx et Chapelle-lez-Herlaimont.