Tour de Vénétie : Dorian Godon s’impose, Florian Vermeersch termine 3e

Le Français Dorian Godon a remporté le Tour de Vénétie (1.Pro), course cycliste d’un jour disputée sur 170,1 kilomètres entre Tombolo et Vicence, mercredi en Italie. Le coureur AG2R-Citroën s’est imposé dans un sprint pour costauds au sommet du Monte Berico devant le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X) et Florian Vermeersch (Lotto Dstny).

Stan Dewulf (AG2R-Citroën) et Brent Van Moer (Lotto Dstny) faisaient partie d’un groupe de quatre coureurs partis aux avant-postes en début de journée, avec l’Américain Joey Rosskopf (Q36.5) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X). Rosskopf a perdu le contact à 15 kilomètres de l’arrivée à la suite d’une accélération de Van Moer.

L’équipe Israel-Premier Tech a pris les commandes de la poursuite, et le trio a fait de la résistance jusqu’à un peu moins de 7 kilomètres du terme. Après une brève et vaine tentative de Florian Vermeersch et de Tobias Johannessen, les équipes se sont positionnées pour placer leur leader en vue du mur final. Dans la montée du Monte Berico (0,7 km à 7,8%), Dorian Godon a pris les devants à 200 mètres de la ligne et a laissé dans sa roue les deux coureurs qui venaient de tenter leur chance, Johannessen et Vermeersch. Le coureur de 27 ans enrichit son palmarès d’un 8e succès, son 2e de la saison après la Flèche Brabançonne. Le Suisse Marc Hirshi (UAE Team Emirates), favori de l’épreuve, a terminé 5e derrière le Néo-Zélandais Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Godon succède au palmarès de l’épreuve à l’Italien Matteo Trentin, et en devient le premier vainqueur français. Xandro Meurisse (2021) était avant aujourd’hui le seul lauréat non-italien de l’épreuve depuis 1987 et la victoire de l’Autrichien Gerhard Zadrobilek.