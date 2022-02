Tour de Valence : Moschetti déboule sur la 4e étape, Jakobsen enfermé, Evenepoel reste 2e du général

L’Italien Matteo Moschetti s’est adjugé la 4e étape du Tour de Valence samedi entre Orihuela et Torrevieja sur 193 kilomètres. Le coureur de l’équipe Trek-Segafredo s’est imposé assez nettement au sprint devant le surprenant espagnol Manuel Penalver (Burghos – BH) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché Wanty – Gobert). Elia Viviani (Ineos) et Fabio Jakobsen (Quick-Step) complètent le Top 5.

Ce dernier, vainqueur de la 2e étape, n’a pas pu se frayer un chemin lors de l’emballage final après avoir perdu la roue de son poisson-pilote Michael Morkov. Dans les deux derniers kilomètres, l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl avait mis Remco Evenepoel à contribution pour étirer le peloton.

Le Belge reste deuxième du général à 32 secondes du leader Alexandr Vlasov, qui l’avait dépossédé de la 1ère place du général vendredi.

Le meilleur belge à l’arrivée ce samedi est Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), 8e.

Dimanche, la 5e et dernière étape reliera Paterna et Valence sur 92 kilomètres seulement. Un parcours très court et sans dénivelé qui devrait en principe déboucher sur un nouveau sprint.