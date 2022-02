Tour de Valence : Le phénomène Remco Evenepoel remporte la 1ère étape, sa course de rentrée

Evenepoel une nouvelle fois fidèle à sa réputation dès ce début de cette saison : il impressionne absolument partout où il passe. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht est le 25e coureur belge à s'imposer sur une étape du Tour de Valence.

A 22 ans et 8 jours, il devient le deuxième coureur le plus jeune à réaliser cette performance. Il n'est devancé que par un autre phénomène, le Slovène Tadej Pogacar, qui avait 21 ans et 138 jours lors de son succès sur les routes du Tour de Valence en 2020.

Le coureur de 22 ans s'empare de la tête du classement général avec 20 secondes d'avance sur Vlasov et 37 secondes sur Rodriguez. Jeudi, la deuxième étape reliera Bétera à Torrent sur un parcours de 171,5 km. Le Tour de la Communauté de Valence se termine le dimanche 6 février. Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ) est le tenant du titre.