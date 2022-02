Tour de Valence : Aleksandr Vlasov fait craquer Remco Evenepoel, gagne l'étape reine et se pare de jaune

Le Russe Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe) a remporté ce vendredi la troisième étape du Tour de Valence disputée sur la distance de 155.1 kilomètres entre Alicante et l'Antenas del Maigmó, où une ascension finale très spectaculaire (notamment sur des chemins de terre) attendait les candidats à la victoire finale.

Au lendemain du succès du Néerlandais Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) au sprint, Aleksandr Vlasov a réussi à faire craquer le leader de l'épreuve, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), en plaçant une attaque tranchante à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, dans les derniers hectomètres du secteur "gravel" de la montée finale.

Les Espagnols Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) et Enric Mas (Movistar) ont respectivement fini deuxième et troisième, à 14 et 21 secondes.

Vainqueur de la première étape en surclassement mercredi, Remco Evenepoel a perdu le maillot jaune de leader et terminé à la huitième place à 41 secondes du vainqueur du jour, déjà deuxième de la première étape. Le voilà relégué à la deuxième place du général, à 32 secondes du Russe.

Il s'agit de la septième victoire chez les professionnels d'Aleksandr Vlasov, 25 ans, qui a quitté Astana pour rejoindre Bora - hansgrohe cet hiver.

Le Slovène Jan Tratnik (Bahrain - Victorious), dernier rescapé de l'échappée du jour dont faisaient partie les Belges Dimitri Claeys (Intermarché - Wanty - Gobert) et Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB), a été rejoint par le peloton à trois kilomètres de l'arrivée, au début de la section "gravel" de la montée finale.

Alejandro Valverde (Movistar) avait juste avant attaqué à quatre kilomètres du but et créé une première sélection parmi les favoris.

C'est à 1.7 kilomètre de l'arrivée que Remco Evenepoel a pris les devants et dicté le rythme en tête du groupe... juste avant l'attaque décisive d'Aleksandr Vlasov.

Deux étapes figurent encore au programme de ce Tour de Valence et elles devraient, a priori, plutôt convenir aux sprinteurs.