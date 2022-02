Tour de Valence : 2e succès d'étape pour Jakobsen, Vlasov vainqueur final devant Evenepoel

Après sa victoire lors de la 2e étape jeudi, Fabio Jakobsen a empoché un deuxième succès ce dimanche sur les routes du Tour de Valence. Le Néerlandais de l'équipe Quick-Step Alpha - Vinyl a remporté la 5e et dernière étape de l'épreuve espagnole, disputée sur 92 km entre Paterna et Valence.

Impérial au sprint après le superbe travail de son équipe, et de Remco Evenepoel notamment, Jakobsen a devancé Elia Viviani (Ineos) et Alexandre Kristoff (Intermarché Wanty Gobert). Brillant, Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauzen WB) termine 4e et meilleur belge devant son équipier Stanislaw Aniolkowski.

Au classement général, Alexandre Vlasov a défendu son avance de 32 secondes sur Remco Evenepoel et de 36 secondes sur Carlos Rodriguez. Evenepoel avait pourtant tenté de dynamiter la course en début d'étape. Une tentative d'échappée qui n'a finalement pas fonctionné sur un parcours dépourvu de difficultés.

On notera enfin que Vincenzo Nibali a passé la journée à l'avant en compagnie de trois autres coureurs. Les quatre fuyards ont été repris à une quinzaine de bornes de l'arrivée.