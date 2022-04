Tour de Turquie : Vanhoucke 3e de l'étape reine, Sepulveda dépossède Philipsen du maillot de leader

L'ancien coureur des équipes Bretagne-Sèché et Movistar a attaqué à 4,5 km du but après avoir résisté aux multiples attaques dans le peloton. L'équipe Lotto Soudal s'était chargée de faire le rythme pour favoriser une attaque de Harm Vanhoucke dès les premiers kilomètres mais c'est la formation Arkea-Samsic qui a mis le feu aux poudres avec les démarrages successifs de Nicolas Edet et Nairo Quintana à 9 et 8 km de l'arrivée.

Jay Vine, Harm Vanhoucke et Patrick Bevin ont eux aussi tenté leur chance, sans succès, avant l'attaque de Sepulveda.

Vainqueur devant Patrick Bevin et Harm Vanhoucke, Sepulveda en a profité pour s'emparer également de la première place du classement général. Nairo Quintana et Jay Vine complètent le Top 5 de l'étape.

Deuxième du Tour de Turquie en 2015, Sepulveda est idéalement placé pour remporter cette épreuve qui se termine dimanche et qui ne présente plus d'étapes de montagne. L'Argentin doit gérer 14 secondes d'avance sur Patrick Bevin, 25 sur Jay Vine et 37 sur Harm Vanhoucke.