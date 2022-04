Tour de Turquie : Sam Welsford frustre encore Philipsen, une nouvelle fois deuxième

Sam Welsford a remporté la cinquième étape du Tour de Turquie, disputée sur 186.1 kilomètres entre Manisa et Ayvalık. L’Australien offre un DSM sa première victoire de l’année. Il devance Jasper Philipsen, décidément abonné aux 2es places sur cette course, et Arvid de Kleijn.



En 11 sprints disputés en Turquie, notre compatriote a vu la victoire lui passer sous le nez à… 7 reprises. Il a tout de même levé les bras trois fois.



Tout se présentait pourtant bien pour Alpecin-Fenix. Maurice Ballerstedt, équipier de Philipsen et dernier échappé du jour, a été repris à deux kilomètres de la ligne. L’effort de l’Allemand a permis aux coureurs de la formation belge de s’économiser jusqu’au dernier moment. Mais une grosse chute est venue perturber le final.



Philipsen, un peu en retrait, a dû faire lancer son sprint de loin. Il a débordé Caleb Ewan mais s’est fait remonter par Welsford. Le coureur de Subiaco décroche à 26 ans sa première victoire professionnelle.



Eduardo Sepulveda, vainqueur ce mercredi, conserve son maillot de leader.