Tour de Turquie : Jay Vine s'adjuge la 7e étape en solitaire, Jasper Philipsen prend la 2e place

Jay Vine (UAE Emirates) s'est adjugé la 7e étape du Tour de Turquie cycliste (2.1) disputée samedi entre Selçuk à Izmir sur 159.8 km, à la veille de l'arrivée.

L'Australien s'est offert un effort en solitaire d'une vingtaine de kilomètres pour devancer le peloton de sept secondes au sein duquel Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a sprinté pour prendre la 2e place. Le Néerlandais Cees Bol (Astana Qazaqstan) est 3e devant Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex), 4e.

Jay Vine, 27 ans, ajoute un 5e succès à son palmarès et une 3e victoire cette saison après son titre de champion national du contre-la-montre et le Tour Down Under en début d'année. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) conserve son maillot de leader du classement général.

Dans la longue montée de 14,3 km à 2,5 % avec les 4 derniers kilomètres à 6,0%, principale difficulté du jour, l'Australien Jay Vine (UAE Emirates) a tenté sa chance passant au sommet avec 36 secondes d'avance sur le Français Alexis Guerin (Bingoal WB) et une minute sur le peloton à 21 kilomètres de l'arrivée. La plongée sur Izmir aura été favorable à Vine face à un peloton qui a réagi trop tard, échouant sur les talons de l'Australien.

Cette 58e édition s'achèvera dimanche par un dernier tronçon de 130,5 km vers Istanbul où sera connu le successeur du Néo-Zélandais Patrick Bevin, vainqueur l'an dernier.