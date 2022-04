Tour de Turquie : Ewan gagne la 6e étape, Philipsen termine encore 2e

L'Australien Caleb Ewan (Lotto) s'est imposé pour la deuxième fois au sprint depuis le départ du Tour de Turquie, en conclusion de la 6e étape vendredi à Eceabat. L'Argentin Eduardo Sepulveda (Drone Hopper) a gardé le maillot de leader à deux jours de l'arrivée à Istanbul.

Dans un final en montée, Ewan a battu le Belge Jasper Philipsen, déjà devancé par l'Australien lundi dernier. Le Néerlandais Danny van Poppel a pris la troisième place et a privé de bonification le Néo-Zélandais Patrick Bevin (4e) au terme des 205 kilomètres entre Edremit et Eceabat, une ville située près du détroit des Dardanelles entre la mer Egée et la mer de Marmara. Bevin a toutefois empoché 2 secondes en cours d'étape pour se rapprocher à 11 secondes de Sepulveda au classement général.