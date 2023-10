Tour de Turquie : doublé Bora sur la 5e étape, Philipsen chute dans le final

Nico Denz et Matthew Walls ont offert à Bora-Hansgrohe un doublé sur la cinquième étape du Tour de Turquie entre Marmaris et Bodrum. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) s’est classé 10e et premier belge.



Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) devra donc attendre pour célébrer sa 19e victoire de la saison. Le Belge a chuté dans le dernier kilomètre et n’a pas pu se mêler au sprint final. Le maillot vert du dernier Tour de France aura encore au moins une opportunité, le dernier jour à Istanbul.