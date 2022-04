Tour de Turquie : Caleb Ewan s’adjuge la première étape devant Jasper Philipsen

Caleb Ewan a remporté la première étape du Tour de Turquie (2.Pro), dimanche, après 202 km entre Bodrum et Kusadasi. L’Australien de Lotto Soudal a devancé au sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix).

Six coureurs animaient le début de course : Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland), l’Espagnol Julen Irizar (Euskaltel-Euskadi), l’Ukrainien Vitaliy Buts (Sakarya BB), l’Australien Jonathan Clarke (Wildlife Generation) et les Turcs Burak Abay (Spor Toto) et Halil Ibrahim Dogan (Bike Aid). Ils étaient repris à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

L’Américain Sean Bennett (China Glory) tentait alors sa chance, arrivant à compter 50 secondes d’avance à 10 km du but. Le peloton le reprenait à 5 km de la ligne, rendant le sprint massif inévitable.

Dans le faux plat descendant menant à l’arrivée, Ewan s’imposait, devant Philipsen, victime d’une chute plus tôt dans la course, et Van Poppel.

Ewan décroche son quatrième succès de la saison, le 56e de sa carrière. Lundi, la deuxième étape reliera Selçuk à Alaçati.

Le Tour de Turquie se compose de huit étapes. L’Espagnol José Manuel Diaz s’était imposé en 2021.