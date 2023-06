Tour de Suisse – Van Aert très touché : "Ce sera une journée de course très difficile"

Tout comme ses confrères, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a débuté la septième étape du Tour de Suisse le cœur particulièrement lourd samedi au lendemain du décès du coureur suisse Gino Mäder. "Il n’y aura pas de mauvaises décisions aujourd’hui", a-t-il déclaré avant de partir.

"Hier a été une journée vraiment étrange, avec beaucoup d’émotions", a déclaré Van Aert. "Tout s’est passé si vite, et ce n’est que tard dans la nuit que vous réalisez ce qui s’est réellement passé. C’est étrange de se tenir ici à nouveau, avec un dossard. Mais il n’y aura jamais de bon moment pour reprendre une vie normale. Aujourd’hui sera certainement le jour le plus difficile pour recommencer. Ce sera une journée de course très difficile. Nous verrons comment ça se passe."

Van Aert ne savait pas avant le départ si la course de 183 kilomètres serait disputée intégralement : "Je pense que tout sera plus clair pendant la course si le peloton veut se donner et si nous avons toujours une véritable course. Cela devrait être une étape qui me convient, mais ça va être étrange de vraiment courir au début. Je vais voir ce que font les autres. Il n’y a pas de mauvaises décisions aujourd’hui."