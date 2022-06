Tour de Suisse : Thibaut Pinot vainqueur à Malbun, Higuita nouveau leader, Evenepoel 12e

Derrière, les favoris se sont livrés une belle bagarre dans les 5 derniers kilomètres. Le Colombien Sergio Higuita a montré le plus d’audace et a refilé 29 secondes au maillot jaune Jakob Fuglsang. Le coureur de l’équipe Bora l’en a même dépossédé pour s’emparer de la tête du classement général à la veille du contre-la-montre final, prévu dimanche à Vaduz (25,6 km).

Geraint Thomas a lui aussi fait une belle opération en distançant Fuglsang. Le Britannique est 2e du général à 2 secondes d’Higuita et dispose de 17 secondes de marge sur Fuglsang.

Remco Evenepoel a quant à lui tenté de s’extraire du peloton à 7km du but. Il a immédiatement été rattrapé par Fuglsang et a fini par être décramponné dans le 'money time'. Il a terminé sa journée en 12e position à 1 : 11 d’Higuita. Il remonte quelque peu au classement et est 13e à 4 : 09 du Colombien.