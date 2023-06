Tour de Suisse : suivez la 8e et dernière étape, un contre-la-montre décisif de 25 km (Direct commenté à 12h45)

Le Tour de Suisse 2023 touche à sa fin ce dimanche avec la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 25,7 km entre Saint-Gall et Abdwil. Un exercice qui sera décisif pour déterminer le vainqueur de la course à étapes helvétique. Quatrième du général à 46 secondes, Remco Evenepoel est encore pleinement en course pour remporter cette 86e du Tour de Suisse.

Vainqueur de la 7e étape samedi après un superbe numéro de 17km en solitaire, le champion du monde va s’attaquer à son exercice favori sur un tracé majoritairement plat mais tout de même caractérisé par une ascension de 1,6 km à 8,2%.

Le terrain de jeu est donc idéal pour le Belge qui souhaite déloger le leader de l’épreuve Mattias Skjelmose Jensen. Brillant en montagne, le Danois doit défendre 8 secondes sur l’Autrichien Felix Gall, 18 sur l’Espagnol Juan Ayuso et donc 46 sur Evenepoel. Derrière ce quatuor, Wilco Kelderman (+1 : 16), Romain Bardet (+1 : 29) Rigobergo Uran (+1 : 54) et Cian Uijtdebroeks (+1 : 57) semblent loin pour ambitionner un podium et se bagarreront pour les accessits.

Le contre-la-montre final de ce Tour de Suisse est à suivre en direct commenté à partir de 12h45.