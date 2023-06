Tour de Suisse – Remco Evenepoel "pas au mieux" mais reste confiant pour la suite

En difficulté lors de la quatrième étape du Tour de Suisse mais tout de même deuxième à l’arrivée, Remco Evenepoel a réagi dans un communiqué publié par l’équipe Soudal Quick-Step.

"Je ne suis pas au mieux de ma forme en ce moment et je sens que je dois rouler à mon rythme dans ces ascensions, a-t-il commencé par expliquer. Aujourd’hui n’a pas été facile, mais au fur et à mesure que la course avançait et que nous nous rapprochions de l’arrivée, mes jambes ont commencé à aller de mieux en mieux. Tout bien considéré, deuxième n’est pas mal, je pense que c’est le maximum que j’ai pu tirer de cette étape."

Concernant la suite de la semaine, rien n’est perdu pour lui. "Je garde ma concentration et ma confiance, et j’espère que je surmonterai l’étape de jeudi, qui sera encore une étape difficile", a-t-il déclaré.

À 16 petites secondes au classement général, tout reste effectivement encore à jouer pour le champion du monde.