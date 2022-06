Tour de Suisse – Remco Evenepoel : "Je n’avais pas de jambes suffisamment bonnes pour suivre les meilleurs"

Remco Evenepoel a perdu 2 minutes et 12 secondes jeudi, lors de la 5e étape du Tour de Suisse. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a expliqué au micro d’Eurosport qu’il "n’avait pas les bonnes jambes" pour rester avec les meilleurs.

Evenepoel a été distancé à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée dans un final accidenté. "Je n’avais juste pas les jambes qu’il fallait pour une étape comme ça", a expliqué le jeune Belge. "C’était un peu comme lors de la première étape, où j’avais vraiment les jambes, aujourd’hui je ne les avais pas. Je ne dis pas que c’était super mauvais, mais je n’avais pas de jambes suffisamment bonnes pour suivre les meilleurs."

Evenepoel se retrouve à présent 19e au général, à 2 : 22 du nouveau leader, le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), vainqueur jeudi. "Deux étapes super dures arrivent, donc je vais continuer à me battre et donner mon meilleur. Il y a aussi le chrono dimanche, qui est assez long, dans ma tête. Je sais que je ne peux plus perdre de temps pour faire un bon classement général", a conclu Evenepoel.