Tour de Suisse : Peter Sagan remporte la troisième étape au sprint

Peter Sagan a remporté la troisième étape du Tour de Suisse au sprint. Le Slovaque a devancé Bryan Coquard et Alexander Kristoff. Stephen Williams conserve le maillot de leader.

La troisième étape de ce Tour de Suisse est annoncée pour les sprinteurs mais elle est loin d’être plate. Avec plusieurs ascensions au programme, les hommes rapides vont cependant devoir s’accrocher.

Six hommes prennent rapidement les devants. On retrouve notamment Philippe Gilbert dans le groupe de tête ainsi que Stefan Bissegger et Quinn Simmons.

Le groupe de six se transforme en groupe de quatre après les accélérations de Bissegger puis de Simmons à 40km de l’arrivée. Les deux hommes sont ensuite rejoints par Gilbert et Rosskopf.

Après le sommet du Vauffelin, Bissegger tente une nouvelle fois de partir en solitaire et lâche cette fois ses compagnons d’échappée qui sont repris à 22km de l’arrivée alors que le Suisse possède encore 50 secondes d’avance sur le peloton.

Malgré un bel effort, Bissegger est repris à 12km de l’arrivée. A 4km de l’arrivée, une chute se produit et entraîne notamment Maximilian Schachmann au sol.

L’étape va se jouer au sprint et c’est Peter Sagan qui se montre le plus costaud. Le Slovaque s’impose devant Bryan Coquard et Alexander Kristoff. C’est la 18e victoire de Sagan sur le Tour de Suisse et la première fois qu’il lève les bras depuis le 20 juin et le championnat de Slovaquie. Il avait ensuite remporté le classement général du Tour de Slovaquie mais sans remporter la moindre étape.