Tour de Suisse - Les classements après la 3e étape : Williams toujours leader, Evenepoel remonte à la 11e place

Peter Sagan s'est adjugé la troisième étape du Tour de Suisse qui s'est disputée au sprint. Pas de gros changements à signaler au classement général.

Le Britannique Stephen Williams conserve son maillot de leader devant Andreas Kron et Andreas Leknessund. Geraint Thomas qui a pris 3 secondes de bonification se replace à la quatrième place à 7 secondes du leader. Remco Evenepoel a, lui, gagner quatre places et passe de la 15e à la 11e position.

Le malheureux de la journée, c'est Maximilian Schachmann. L'Allemand a chuté à 4km de l'arrivée et a perdu 53 secondes. Il avait cependant pris 2 secondes de bonification plus tôt dans l'étape et pointe donc désormais à la 17e place à 55 secondes de Williams.