Tour de Suisse : l’étape reine pour Ayuso, Skjelmose nouveau leader, Evenepoel perd 26 secondes

A 15 kilomètres de l’arrivée, Ag2r hausse le ton. Felix Gall embraie. Remco Evenepoel, Mattias Skjelmose et Cian Uijtdebroeks ne peuvent suivre cette accélération. Van Aert, à peine repris, bosse pour Wilco Kelderman. Juan Ayuso s’extirpe de ce groupe, il gomme un retard de plus d’une minute et s’installe en tête. Presque sans un regard pour Powless, Tiberi et Rui Costa.



Gall a un peu plafonné sur la fin de l’ascension. Skjelmose et Evenepoel ont limité la casse. Les trois premiers du Général se tiennent en 10 secondes au moment de basculer. Ayuso file vers la victoire, la 3e de sa carrière, la 2e cette saison. Grâce à ce numéro, il se replace aussi au classement.



Skjelmose, deuxième de cette 5e étape, reprend la main au Général. Le Danois possède 8 secondes d’avance sur Felix Gall. Ayuso grimpe à la 3e place à 18 secondes. Evenepoel recule au 4e rang à 46 secondes. Uijtdebroeks (9e) et Teuns (10e) figurent dans le Top 10.