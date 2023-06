Tour de Suisse : Girmay remporte la deuxième étape au sprint, van Aert troisième

La deuxième étape du Tour de Suisse s’est jouée au sprint et c’est Biniam Girmay qui s’est montré le plus rapide. L’Erythréen s’est imposé devant Arnaud Démare et Wout van Aert. Le Belge avait lancé de loin mais a été débordé dans les 150 derniers mètres.

Le Suisse Michael Schär, qui avait été mis à l’honneur avant le début de l’étape, et le Canadien Nickolas Zukowsky prennent l’échappée en duo. Les deux hommes passent une grande partie de la journée ensemble et passent en tête aux deux kilomètres chronométrés. Au deuxième, Remco Evenepoel sort de loin, en rouleur, et prend une seconde de bonification.

A un peu moins de 30km de l’arrivée, une chute se produit et le peloton ralentit pour laisser tout le monde revenir. L’échappée reprend alors un peu d’avance. Mais leurs entreprises est vouée à l’échec et à 23km de l’arrivée, il n’y a plus personne devant le peloton.

La deuxième étape va se jouer au sprint et c’est Wout van Aert qui lance de loin. Mais le Belge se fait déborder par Biniam Girmay. L’Erythréen s’impose devant Arnaud Démare et Wout van Aert. Deux autres Belges entrent dans le top 10. Jordi Meeus termine sixième alors que Cedric Beullens est dixième.