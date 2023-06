Tour de Suisse : Gall s’offre une éclatante revanche, la victoire et le maillot jaune, Evenepoel mord sur sa chique et finit... 2e !

Du côté des favoris, la longue dernière montée vers Dorben (18,9km à 5,6%) a également fait des ravages. Principale victime, Juan Ayuso, déjà pas à son aise mardi dès que la route s’élevait. Inquiétant, le leader de chez UAE a lâché dans les premières portions, disparaissant quasiment immédiatement du groupe des favoris.

Et Remco Evenepoel ? Eh bien, comme la veille, il n’a pas semblé impérial non plus. Secoué par les attaques successives dans le dernier col, il a lâché prise à plusieurs reprises, concédant à chaque fois quelques mètres aux favoris. Un jeu du chat et de la souris qui ne lui a finalement pas coûté trop cher puisqu’à une petite dizaine de kilomètres de l’arrivée, il a su revenir dans le bon groupe… sans s’affoler. A 7 bornes de l’arrivée, il s’est même permis d’attaquer. Avant de finalement parvenir à arracher la 2e place du jour, derrière Gall, au terme d’une nouvelle journée en mode montagnes russes.

De son côté, le maillot jaune, Mattias Skjelmose, étonnamment attentiste, s’est contenté de suivre les meilleurs dans la dernière ascension. Sans placer la moindre banderille, alors que sa tunique jaune était menacée par le surprenant Gall, seul en tête (+1’07” ce matin). Au final, bien mal lui en a pris puisqu’il cède sa tunique pour… 2 secondes !

On notera aussi, le superbe effort (encore un !) de Cian Uijtdebroeks qui finit 4e de l’étape, bien au chaud parmi les gros favoris du général.