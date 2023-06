Tour de Suisse féminin : Marlen Reusser remporte la 20e victoire consécutive pour SD-Worx et s’empare du jaune

Marlen Reusser a remporté la 2e étape du Tour de Suisse féminin (WorldTour), un contre-la-montre de 25,7 kilomètres de Saint-Gall à Abtwil. La Suissesse de l’équipe SD-Worx, victorieuse devant sa coéquipière néerlandaise Demi Vollering à 8 secondes et l’Italienne Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), à 16 secondes, s’empare par la même occasion de la tête du classement général.

Reusser, qui a bouclé le parcours en 36 minutes et 42 secondes, compte donc 9 secondes d’avance sur Vollering grâce aux bonifications glanées dans la première étape. Longo Borghini suit à 18 secondes.

Au lendemain de la victoire de la Hongroise Blanka Vas (SD-Worx) au sprint de la 1re étape, les concurrentes du Tour de Suisse féminin couraient le même contre-la-montre que leurs homologues masculins qui termineront leur semaine helvète par l’exercice chronométré, pour la 8e étape plus tard dans la journée.

Marlen Reusser a permis à son équipe de poursuivre sa série exceptionnelle : une coureuse SD-Worx a levé les bras lors des 20 dernières courses où l’équipe s’est alignée. La Suissesse, lauréate de Gand-Wevelgem, conquiert son 4e succès de la saison, le 18e de sa carrière.

La 3e étape partira comme la 2e de Saint-Gall, et emmènera le peloton jusque Ebnat-Kappel 120,8 kilomètres plus loin, avec deux ascensions catégorisées dans la deuxième moitié de la course. La 4e étape fera office de clôture pour le Tour de Suisse féminin, avec 100,8 kilomètres et quatre cols qui permettront une explication entre favorites.