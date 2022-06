Tour de Suisse : Evenepoel avec une pancarte dans le dos : "Tout le monde me regardait"

Remco Evenpoel (Quick-step Alpha Vinyl) a donné le ton, ce dimanche, dans la première étape du tour de Suisse, remportée par Stephen Williams (Barhain-Vicrorious).

Le coureur belge s’est mis en évidence dans le final accidenté de cette première étape. Il s’est montré très costaud mais n’a pas été en mesure de sprinter pour la victoire : " À 500 mètres de l’arrivée, j’ai voulu essayer d’attaquer et j’y suis allé. Mais malheureusement Vlasov avait le même plan. Puis j’ai eu le sentiment que tout le monde me regardait et j’ai dit à Ilan qu’il pouvait essayer d’y aller seul" a déclaré le jeune coureur belge.

Ilan Wilder, l’équipier d’Evenepoel, est parti, il a coincé sur la fin et a finalement terminé à une belle 6e place. Remco Evenepoel lui, s’est classé 15e.

Le leader de la formation Quick-step Alpha Vinyl, voit la suite de la course avec sérénité : "L’équipe a montré un très haut niveau. Elle a bien contrôlé pour ne pas que je me retrouve dans des situations délicates. C’est très important de lors des premiers jours de course".

La preuve avec quelques favoris qui ont déjà perdu pas mal de temps. Thibaut Pinot, Rigoberto Uran ou encore Daniel Felipe Martinez comptent déjà 51 secondes de retard sur Remco Evenpoel.