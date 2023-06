Tour de Suisse – Evenepoel a craqué dans le final : "Ce n’est pas dramatique, je ne suis pas encore au top"

Le "Remco show" n’a pas eu lieu ce mardi, lors de la troisième étape du Tour de Suisse. Parti à plus de 6 km de l’arrivée dans la montée finale vers Villars-sur-Ollon (10.7 km à 7.8%), Remco Evenepoel a craqué dans les 2 derniers kilomètres, laissant Mattias Skjelmose s’imposer devant Felix Gall et Juan Ayuso. Le champion du monde a finalement terminé en 4e position, à 21 secondes du jeune Danois.

"Je me sentais bien, mais pas à mon top, ça s’est vu. J’avais de bonnes jambes au début du col, on a imprimé un fort tempo. J’ai mis une attaque pour voir qui pouvait répondre. Ils n’étaient que deux, donc c’était bien parti. Puis j’ai eu un coup de moins à 3 ou 4 kilomètres de l’arrivée, j’ai dû les laisser partir. J’ai repris un rythme que je pouvais tenir jusqu’à l’arrivée. Dans le final, je me suis senti mieux, j’ai pu finir assez fort et faire un bon sprint. Il n’y a que 20 secondes d’écart, ce n’est pas dramatique non plus", a déclaré le Belge pour La chaîne l’Équipe.

Deuxième du général à 17 secondes du vainqueur du jour, Remco Evenepoel se veut confiant pour la suite du Tour de Suisse "malgré le manque d’entraînement" : "Je ne suis pas encore au top, mais c’est normal. Après 10 jours sans et 10 jours avec vélo, c’est dur d’être dans une forme impeccable. Ce n’est pas un drame aujourd’hui. Il y a encore des possibilités mercredi et jeudi, donc on va essayer, surtout jeudi qui me convient bien. Aujourd’hui, il fallait essayer de lâcher Stefan Küng, et on a réussi. Il y en avait juste deux plus forts que moi, mais je ne perds pas tant que ça. Pas un jour au top, disons 95%, mais c’est bon signe si je retrouve des meilleures sensations dans les prochains jours".