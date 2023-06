Tour de Suisse : départ de la 6e étape déplacé et course raccourcie, à cause d’une avalanche de rochers

Une chute de rochers a eu lieu à Brienz dans la nuit de jeudi à vendredi. Cet événement a obligé les organisateurs du Tour de Suisse a changé le lieu de départ de la 6e étape.

La phase bleue a été activée part les autorités helvétiques. Il est interdit d’entrer dans la commune et toutes les voies de communication de la région ont été fermées.

"Selon les premières constatations, une grande partie de l’Insel (le pan de montagne, NDLR) s’est effondrée très rapidement. Il n’y a aucune indication de dommages dans le village. Les masses rocheuses se sont arrêtées juste avant lui", indique un communiqué publié peu avant 06H00. Les premières images montrent que le pan de montagne qui a dévalé la pente n’a "raté le village qu’à un cheveu près". L’éboulement s’est produit entre 23H00 et 24H00, précise le communiqué, mais il n’est pas encore possible de dire exactement combien des 1,9 million de tonnes de roches dont on attendait le glissement ont effectivement dévalé la pente.

"Les premières évaluations d’images montrent une nette modification de la surface de la pente et suggèrent que l’événement a affecté une grande partie de l’Insel", précisent les autorités. L’évacuation des 84 habitants de Brienz, dans le canton des Grisons, à une trentaine de kilomètres de Davos et une cinquantaine de Saint-Moritz, avait commencé le 9 mai. Le 12, élus locaux et services de secours s’étaient assurés une dernière fois sur place que les habitants et le bétail avaient bien quitté les lieux