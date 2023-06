Tour de Suisse : Ayuso dompte Evenepoel sur le dernier chrono, Skjelmose remporte le général

Juan Ayuso a remporté la dernière étape du Tour de Suisse en dominant le chrono de 25.7km entre St Gallen et Abtwil. L’Espagnol a devancé Remco Evenepoel de 8 secondes et Mattias Skjelmose de 9 secondes. Wout van Aert a lui bouclé le contre-la-montre à la 5e place, à 28 secondes du vainqueur. Skjelmose s’est arraché et remporte le classement général.

Le Tour de Suisse se conclut ce dimanche par un contre-la-montre qui pourrait bien bouleverser le classement général tant les écarts sont minimes.

Stefan Bissegger possède pendant un bon moment le meilleur temps, qui semble pouvoir tenir jusqu’au bout. Mais la bataille entre les premiers du général fait rage et dès le premier intermédiaire, le chrono de Bissegger est battu par Evenepoel. Le Belge s’empare du meilleur temps avec 3 secondes d’avance sur Bissegger, mais surtout 24 sur Skjelmose, le leader du général, mais seulement 5 sur Ayuso.

Au deuxième intermédiaire, le rapport de force s’inverse et c’est Ayuso qui possède le meilleur chrono avec 6 secondes d’avance sur Evenepoel. Skjelmose monte en puissance et revient à 10 secondes de l’Espagnol.

Les trois hommes sont proches mais c’est finalement Ayuso qui réalise le meilleur temps en 32 : 25 et remporte la dernière étape de ce Tour de Suisse. Remco Evenepoel échoue à 8 secondes de l’Espagnol et doit se contenter de la 2e place. Mattias Skjelmose termine, lui, à 9 secondes, ce qui lui permet de remporter le classement général. Stefan Bissegger termine 4e et est donc seulement devancé par les trois premiers du général, Wout van Aert termine 5e.

Au classement général, Mattias Skjelmose remporte donc le Tour de Suisse avec 9 secondes d’avance sur Juan Ayuso et 45 secondes sur Remco Evenepoel qui termine sur le podium d’un Tour de Suisse 2023 qui restera cependant marqué par le décès de Gino Mäder qui avait chuté dans un ravin lors de la cinquième étape.