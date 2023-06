Tour de Suisse : 215 kilomètres au programme de la 6e étape (direct commenté)

La sixième étape du Tour de Suisse relie La Punt à Oberwil-Lieli. Au menu 215 kilomètres, soit la plus longue étape de cette édition 2023.



Après deux jours difficiles en montagne, le peloton aura sans doute les jambes qui tirent un peu en début de course. Et pourtant, il faudra bien gravir l’Albulapass (1re catégorie) et Lantsch/Lenz (2e catégorie) dans les 50 premiers kilomètres.



Les baroudeurs qui ont la forme et l’envie pourraient trouver un terrain idéal pour lancer une offensive. Mais attention les 55 dernières bornes sont assez cassantes. Et l’étape du jour se termine par une bosse de 2400 mètres.



Les leaders devront être attentifs puisque les écarts sont minimes au Général. Skjelmose, Gall et Ayuso, les trois premiers, se tiennent en 18 secondes. Evenepoel suit un peu plus loin à 46 secondes.