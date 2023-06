Tour de Slovénie – Schelling gagne avant d’apprendre le décès de Gino Mäder : "La joie s’est envolée"

Le Néerlandais Ide Schelling a remporté la troisième étape du Tour de Slovénie (2.Pro), vendredi, après 173,4 km entre Grosuplje et Postojna. Son compatriote Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), vainqueur des deux premières étapes, conserve le maillot de leader. Schelling a appris peu après l’arrivée le décès de son collègue suisse Gino Mäder (Bahrain Victorious) des suites d’une chute survenue jeudi au Tour de Suisse.

De nombreux coureurs ont été piégés dans un rond-point au dernier kilomètre. Un peloton réduit s’est joué la victoire au sprint, où Schelling a devancé le Slovène Luka Mezgec (Jayco AlUla) et le Suisse Robin Froidevaux (Tudor). Deux coureurs belges de Bingoal WB figurent dans le top-10 du jour : Lennert Teugels septième et Floris De Tier neuvième. Schelling, 25 ans, décroche la troisième victoire de sa carrière, sa deuxième de la saison. Groenewegen, qui a finalement été classé dans le même temps que le vainqueur, conserve la tête du général. Schelling grimpe au deuxième rang à 10 secondes. La course s’était déjà élancée quand le décès de Mäder a été annoncé. Après l’arrivée, Schelling a appris la triste nouvelle et a fondu en larmes. "Toute ma joie s’est immédiatement envolée, a-t-il confié. Un ami est décédé. Ce ne sont pas des larmes de joie, mais des larmes de tristesse."

Samedi, la 4e étape entre Ljubljana et Kobarid (167 km) proposera deux ascensions du Kolovrat, un col de 1re catégorie de 10,1 km à du 8,9%. Il restera 15 km après la seconde montée. Le 29e Tour de Slovénie s’achèvera le lendemain à Novo Mesto. Absent cette année, Tadej Pogacar a remporté les deux dernières éditions.